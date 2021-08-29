الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبل البيع في السوق السوداء.. التحفظ عى ألف لتر سولار داخل مخزن بالإسكندرية

سولار
سولار

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ علي 1000 لتر سولار  مدعم داخل مخزن بدون ترخيص قبل التربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لحيازته وتجميع كمية من السولار المدعم قبل بيعه في السوق السوداء بقصد التربح منه.
وجرى مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسئول وبتفيشه عثر على ألف لتر سولار  مدعم وذلك للتربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي 4000 لتر سولار  مدعم داخل مخزن بدون ترخيص قبل التربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 

بدون ترخيص التجارى ازمة دعم ضباط السوداء مدير

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وائل لطفي

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