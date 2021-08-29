قبل البيع في السوق السوداء.. التحفظ عى ألف لتر سولار داخل مخزن بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ علي 1000 لتر سولار مدعم داخل مخزن بدون ترخيص قبل التربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لحيازته وتجميع كمية من السولار المدعم قبل بيعه في السوق السوداء بقصد التربح منه.

وجرى مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسئول وبتفيشه عثر على ألف لتر سولار مدعم وذلك للتربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ علي 4000 لتر سولار مدعم داخل مخزن بدون ترخيص قبل التربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

