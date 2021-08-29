تقرير هولندى: إثيوبيا على وشك الانهيار

قالت وكالة NOS الهولندية، في تقرير لها، إن إثيوبيا على وشك الانهيار بسبب الصراع هناك، معتبرة أن أديس أبابا لن تستطيع تحمل المزيد.

يأتي هذا فيما دعا ما يقرب من ستين أكاديميًا أفريقيًا في رسالة مفتوحة إلى حل سياسي للصراع في شمال إثيوبيا، باعتبار أن هناك حربًا أهلية مستعرة منذ ما يقرب من عشرة أشهر، حيث بدأ الصراع بين حكام ولاية تيجراي والحكومة الوطنية في أديس أبابا، ولكن الآن هناك قتال خارج تيجراي.

وكتب الأكاديميون في نداء إلى موقع African Arguments على الإنترنت: “إثيوبيا لا تستطيع تحمل المزيد من الدمار”، إنهم يخشون أن الصراع سوف يمتد أكثر فأكثر، تم التوقيع على الدعوة من قبل أساتذة وأكاديميين آخرين من إثيوبيا وتشاد وكينيا وجنوب أفريقيا وسيراليون، من بين دول أخرى.

ويدعم الموقعون وساطة الاتحاد الأفريقي، وعين الاتحاد هذا الأسبوع الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو مبعوثًا خاصًا للقرن الأفريقي، المنطقة التي تنتمي إليها إثيوبيا أيضًا.

كما أرسل الاتحاد وفدًا إلى إثيوبيا العام الماضي، لكن ذلك لم يساعد، وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي منذ البداية أنه يرى الصراع شأنًا داخليًا، في غضون ذلك، توسعت المنطقة التي يدور فيها القتال فقط، والعديد من الإثيوبيين فروا بالفعل إلى السودان المجاور.

وتعود جذور الصراع إلى عام 2018، حيث هيمن حزب تيجراي السياسي، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، بوحشية على السياسة في إثيوبيا لما يقرب من 30 عامًا حتى تمت الإطاحة بهم في عام 2018 وأصبح آبي أحمد رئيسًا للوزراء.

وانسحبت جبهة تحرير تيجراي إلى تيجراي وتصاعدت التوترات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة المركزية، وتصاعدت عندما هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قاعدة للجيش الإثيوبي في تيجراي في نوفمبر 2020.

ومنذ ذلك الحين اندلعت حرب بين متمردي جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي، المعروفة أيضًا باسم قوات دفاع تيغريس، والجيش الفيدرالي الإثيوبي، بدعم من القوات من إريتريا المجاورة وميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة.

انتهاكات حقوق الإنسان

منذ نشوبها، ترافقت الحرب مع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف، هناك العديد من الشهادات من القوات الإثيوبية وخاصة الإريترية الذين نهبوا وقتلوا واغتصبوا تيغراي وأوقعوا إصابات في صفوف المدنيين.

وفي أواخر يونيو، كان هناك اضطراب كبير في الصراع عندما استعادت جبهة تحرير تيجراي معظم تيجراي، وأعلنت الحكومة الإثيوبية من جانب واحد وقف إطلاق النار، وواصل مقاتلو تيجراي تقدمهم وانتقلوا إلى المناطق المجاورة مثل عفر وأمهرة.

ووفقا للوكالة الهولندية، لا يزال الحل السياسي بعيد المنال، العقبة الرئيسية هي أن الميليشيات الأمهرية لا تزال تسيطر على جزء من غرب تيجراي، وتريد جبهة تيجراي استعادة تلك القطعة، لكن الأمهر يقولون إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي استولت على الأرض من أمهرة منذ فترة طويلة، لن يستسلموا فقط.

وتابعت الوكالة الهولندية: أن الأزمة الإنسانية ضخمة. 5.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة وهناك جوع منتشر. هذه المساعدة نادرة، وتعتقد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية أن الحكومة الإثيوبية تعمد منع الوصول إلى تيجراي واستخدام الطعام كسلاح.

من ناحية أخرى، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن السلطات الإثيوبية احتجزت مواطني تيجاي بشكل تعسفي في العاصمة منذ تحول الحرب في أواخر يونيو.

وهذا الأسبوع ، دقّت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر بشأن القوات الإريترية الجديدة في شمال تيجراي. وهذا يجعل الحل السياسي المأمول من الأكاديميين الأفارقة بعيدًا جدًا.