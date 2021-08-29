حلاوة: مشاركة الرئيس بمؤتمر بغداد تأكيد على دعم مصر للأشقاء العرب

قال محمد حلاوة رجل الأعمال بجمعية رجال الأعمال المصريين ونائب البرلمان، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون تأتي تأكيدا للدور الريادي المصري في المنطقة العربية والقارة الأفريقية والشرق الأوسط والذي ينطلق من رؤية ثاقبة للرئيس السيسي تقوم على دعم سيادة الدول المستقرة في مواجهة دعاوى التقسيم والفوضى والاستخدام السياسي للجماعات الإرهابية والمتطرفة لتدمير المجتمعات وتفتيت الدول القائمة.

وأضاف أن علاقات التعاون الاقتصادى والشراكات التنموية التي تصب في مصلحة جميع الأطراف وتبنى مستقبلا أفضل للأجيال المقبلة مع الحرص على احترام سيادة الآخرين وعدم التدخل في شئونهم الداخلية.

زيارة السيسي للعراق والدول العربية تفتح أسواق أمام المنتجات المصرية

وأكد «محمد حلاوة» في تصريح خاص لـ«الدستور » أن زيارات الرئيس للعراق والدول العربية تفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية في كافة المجالات، سواء على مستوى السلع أو الخدمات أو الخبرات المهنية المتخصصة، كما تمثل فرصة انطلاق للمؤسسات الاقتصادية المصرية وكبريات الشركات للعودة بقوة إلى السوق العراقي والأسواق العربية، استنادا إلى الثقة الكبيرة في رؤية الرئيس السيسي وقدرته على الانتقال بالدولة ومؤسساتها المنتجة من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التقدم والازدهار، حيث استطاعت المؤسسات الاقتصادية المصرية أن تفرض نفسها في قطاعات عديدة مثل قطاع الصناعة والزراعة والتشييد والبناء وكذلك قطاع المنتجات الغذائية والغزل والنسيج والصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والأسمنت، وهي مجالات يحتاجها ويمكن أن يستوعبها السوق العراقي خلال الفترة المقبلة وتعود بالنفع على الاقتصاد المصرى في صورة شراكات وعقود وفرص عمل.

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي لبغداد ومشاركته في مؤتمر الشراكة والتعاون استكمال لخطوات سابقة قطعها الرئيس السيسي في إطار بناء شراكة اقتصادية وسياسية كبيرة بين مصر والعراق والأردن ، وهي شراكة ستعود بالنفع الكبير على الدول الثلاث، خاصة في ظل النموذج الناجح والمبهر التي تقدمه مصر على صعيد مواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الدولة وعلى مستوى الإصلاح الاقتصادى الذي أصبح قصة نجاح يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للدول الناشئة.

رسالة السيسي مصدر الهام للأشقاء العراقيين

كما أشار إلي أن التنمية الشاملة التي تدمج بين توفير حزم الدعم للفئات الأكثر احتياجا ونقلها من مرحلة العوز إلى مرحلة الكفاية والحياة الآمنة وبين النقاط المضيئة للتنمية والمتمثلة في إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتحقيق النهضة الزراعية وإنشاء المدن الذكية والمدن الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى تحقيق ثورة في القطاعين الصحي و التعليمي.

وأكد حلاوة أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب العراقي في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون ستكون مصدر إلهام للأشقاء العراقيين في مسار التقدم والتنمية ودحر الإرهاب وحماية السيادة الوطنية، خاصة وأن الرسالة بدأت بعبارات تحتشد بالمحبة والتقدير : "أيها الشعب العراقى العظيم.. أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ.. ولديكم تنوع وتعدد وتعداد.. حديثي إليكم اليوم وندائي.. حافظوا على بلدكم.. ابنوا وعمروا وتعاونوا.. وشاركوا.. ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم.. عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم.. وتعانوا من أجل المستقبل.. شاركوا في الانتخابات ..أيها الشعب العظيم.. يستحق العراق بكم مكانة عظيمة.. أتمنى لكم الرقى والتطور والسلام" .

وأضاف أن العراق في أشد الحاجة إلى نقل التجربة المصرية الناجحة في مواجهة الإرهاب ومواجهة التفتيت وتقسيم المجتمع بإعادة تثبيت أركان الدولة مع إطلاق مشروع نهضوي شامل يقوم بالأساس على التعليم والصحة وتوفير فرص العمل، ومن هنا يكون للخبرات المصرية دور كبير في مشروعات مثل التأمين الصحي الشامل أو إعادة هيكلة القطاع التعليمي الأساسي وبناء الجامعات الحديثة المتخصصة وكذلك في مواجهة البطالة بإطلاق مجموعة من مشروعات إعادة الإعمار الضخمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى إقامة المدن الجديدة وتطوير المدن العراقية الكبرى التي دمرها الإرهاب والحروب والحصار خلال العقدين الماضيين أو المشروعات الزراعية الضخمة.