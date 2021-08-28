السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، عن تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، أنه تم تسجيل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك 703 إصابة بحالة خطيرة.

إجراءات إسرائيل لمكافحة تفشي كورونا

وبدأت إسرائيل، في شهر يوليو الماضي، التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا، لمواجهة تفشي سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لديها.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، عزمها تلقيح طلبة المدارس ضد فيروس كورونا وافتتاح العام الدراسي في موعده المحدد رغم ارتفاع أعداد الإصابات.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان: "سيتم تطعيم التلاميذ في ساحات المدرسة خلال ساعات الدوام بشرط موافقة الوالدين"، مؤكدة أن الدراسة ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل.

كورونا إسرائيل الصحة الإسرائيلية كوفيد تطعيم لقاح كورونا جرعة ثالثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

مفاجأة فى فيديو «توزيع ساندوتشات بالمخدرات» بطريق السويس

زوجة نضال الشافعي تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بصديد

«5 اجتماعات مهمة».. تفاصيل لقاءات السيسي على هامش مؤتمر بغداد

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منهج نتنياهو وفلسفة بينيت.. ماذا حدث في اجتماعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأمريكا؟

"لن نطالب بحماية أمريكية".. تفاصيل استراتيجية بينيت وبايدن الجديدة حول إيران