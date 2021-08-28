إسرائيل تسجل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، عن تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، أنه تم تسجيل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك 703 إصابة بحالة خطيرة.

إجراءات إسرائيل لمكافحة تفشي كورونا

وبدأت إسرائيل، في شهر يوليو الماضي، التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا، لمواجهة تفشي سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لديها.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، عزمها تلقيح طلبة المدارس ضد فيروس كورونا وافتتاح العام الدراسي في موعده المحدد رغم ارتفاع أعداد الإصابات.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان: "سيتم تطعيم التلاميذ في ساحات المدرسة خلال ساعات الدوام بشرط موافقة الوالدين"، مؤكدة أن الدراسة ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل.