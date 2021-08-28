السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«دياب» يطرح «يا ساتر» على يوتيوب.. غدًا

بوستر اغنية دياب
بوستر اغنية دياب الجديدة يا ساتر

يستعد المطرب والفنان دياب لطرح أحدث أعماله الغنائية وتحمل اسم «يا ساتر» ويعود من خلالها إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب.


ومن المقرر أن يطرح دياب أغنية «يا ساتر»، غدا الأحد، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان دياب لمدة عامين إنتاج وإشراف عام على أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات، وانتهى دياب من تسجيل أغنية "ياساتر" وتعد هي المفاجأة الأولى لهما بعد التعاقد.
كما تعاقد وليد مع دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" الذي يعد واحدا من أقوى الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة، حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.

وليد منصور المنتج وليد منصور الفنان دياب أحدث أعماله الغنائية الفيديوهات الشهير يوتيوب

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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