السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المواد الغذائية»: الانتهاء من صرف 99% من مقررات تموين أغسطس

البطاقة التموينية
البطاقة التموينية

أكد محمد راشد، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر أغسطس الجاري بنسبة 99% للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، لافتًا إلى أن الصرف للسلع التموينية وفارق نقاط الخبز مستمر حتي نهاية الشهر الجاري وهناك فرصة 3 أيام باقية من الشهر الجاري للمواطنين الذين لم يقوموا بصرف حصتهم التموينية من السلع.

أضاف عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أنه بدءًا من اليوم تم توزيع السلع التموينية لشهر سبتمبر المقبل علي بدالي التموين كاستعاضات شهرية، استعدادًا لصرف مقررات التموين لشهر سبتمبر المقبل علي المواطنين بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.

أوضح عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أننا ملتزمين بتطبيق القرار الوزاري  على صرف 2 كيلو سكر وزجاجة زيت وكيلو أرز واحد حتي الفرد الثالث على البطاقة التموينية مقارنة بشركات المجمعات الاستهلاكية التي تقوم بصرف السلع حسب اختيار المواطن، لافتًا إلى أن هناك حملات رقابية مكثفة علي منافذ التموين؛ للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري بتحديد توزيع  حصص التموين علي البطاقات التموينية. 

وقال عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية إن غالبية السلع التموينية الأساسية والغذائية متوفرة باستثناء ثلاث سلع تشمل الصلصة والألبان الجافة والسمنة النباتي، لافتًا إلى أنه يتم توفير السلع الحرة للمواطنين من العسل النحل والتونة والزيت العباد والذرة وغيرها من السلع.

وأوضح أن نصيب الفرد من الدعم على البطاقات يصل نحو 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع لتصل حجم الدعم على البطاقة التموينية الواحدة التي تضم 4 افراد تصل نحو 200 جنيه.

السلع التموينية بطاقات التموين شعبة المواد الغذائية غرفة الجيزة التجارية الجيزة التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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