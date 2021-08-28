مقتل هدفين لداعش وإصابة ثالث فى الضربة بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، مقتل هدفين مهمين في تنظيم داعش الإرهابي من المخططين والعملاء وإصابة ثالث في الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار في أفغانستان، بدون كشف أسمائهم.

وقال الجنرال هانك تايلور: "ليس هناك بحسب علمنا أي ضحية مدنية".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي "يمكنني أن أؤكد بعد تلقينا مزيدا من المعلومات، أن هدفين مهمين في تنظيم داعش الإرهابي قتلا وأصيب ثالث بجروح في الضربة التي نفذت السبت انطلاقا من خارج أفغانستان".

ورفض المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن يوضح إن كان الأشخاص المستهدفون ضالعين في الهجوم الذي استهدف مطار كابول الخميس، وأوقع أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي في ولاية خراسان الاعتداء.

واكتفى المتحدث بالقول بهذا الصدد "كانوا مخططين وعملاء في تنظيم داعش الإرهابي في ولاية خراسان، وهذا في ذاته سبب كاف".

وقال كيربي إن الضربة نفذت في "مهمة واحدة".

وشدد على أن "تصفية اثنين من هؤلاء الأفراد لا يعني أن تنظيم داعش الإرهابي في ولاية خراسان لم يعد مصدر مخاوف"، مؤكدا أن الجيش الأميركي يواصل التأهب في مواجهة هذا الخطر الذي لا يزال نشطا.

وتتواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأوضح تايلور "هناك حوالى 1400 شخص في مطار كابول تم التثبت منهم وتسجّلوا على متن رحلات اليوم".

وتم إجلاء حوالى 111,900 شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس، عشية سيطرة طالبان على كابول، وفق آخر أرقام صادرة عن الإدارة الأمريكية.

الجدير بالذكر، شنت الولايات المتحدة غارة جوية بطائرة مسيرة على هدف لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، ردًا على الاعتداء في مطار كابول، حيث يدخل الجسر الجوي مرحلته النهائية في ظل توتر متصاعد مع خطر تنفيذ هجمات جديدة.