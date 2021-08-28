السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أزمات في حياة شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

تصدر اسم اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، محركات البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، بعد مهاجمته لرئيس الاتحاد الكرة أحمد مجاهد، أمام الكاميرات بعد رفضه استلام الدرع منه، وتفاعل معه المغردون مهاجمين لاعب نادي الزمالك.

وارتبط اسم اللاعب "شيكابالا" بالعديد من الأزمات، وإثارة المشاكل سواء كان داخل أرض الملعب، أو في الحياة العامة خارجًا ومع الفنانين من بينهم الفنان أحمد فهمي.

ويرصد "الدستور" أبرز الأزمات التي واجهت اللاعب محمود شيكابالا، في سياق السطور التالية:-

 

خلاف مرتضي وشيكابالا

8 فبراير لعام 2017، وقع خلاف بين كلٍ مرتضى منصور ومحمود عبد الرازق شيكابالا بعد تخلف الأخير عن حضور المؤتمر الصحفى الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام عقب عودته رسمياً لصفوف الزمالك من نادى سبورتنج لشبونة ثم إعارته للنادى الإسماعيلى، ليعلن الزمالك وقتها إلغاء التعاقد مع شيكابالا وإيقاف الصفقة قبل أن يتقدم اللاعب باعتذار رسمى لمرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك.

 

شيكابالا وسيد معوّض

تعمد اللاعب محمود شيكابالا إحداث مشكلة مع سيد معوض لاعب الأهلي خلال مباراة الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأهلي2/4 بملعب الجونة في القمة الإفريقية بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

 

الجماهير وشيكابالا

لم تسلم جماهير الزمالك من تطاول شيكابالا عليها مهددًا بشكل متكرر برحيله عن النادي, ولا ينسي له الجميع أزمة رفع الحذاء في وجه جماهير الأهلي في قمة الفريقين ديسمبر2010 بالدوري.

 

شيكابالا وزملائه بميت عقبة

لم يسلم زملاء اللاعب شيكابالا بالفريق، من أزماته أيضًا، في وقت سابق، دخل شيكابالا في أزمة كبيرة مع زميله هاني سعيد تحت مرأي ومسمع من إسماعيل يوسف المدرب العام وقتها قبل ساعات من مباراة حرس الحدود بقبل نهائي كأس مصر، وصلت إلي ضرب هاني سعيد بقدمه في الجدار الحديدي لغرفة خلع ملابس الفريق من شدة غضبه من تجاوزات زميله مما عرضه لإصابة بقطع في أوتار القدم.

 

وفي السياق ذاته، دخل اللاعب شيكابالا في صدام مع زميليه أحمد حسن وعمرو زكي خلال مباراتي غزل المحلة والإنتاج الحربي بسبب رفضه لتوجيهاتهما, وتدخل حسن شحاتة لإحتواء الأمر.

 

أزمة شيكابالا ومجاهد

شهد استاد بتروسبورت أمس مشادة بين شيكابالا لاعب الزمالك، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، ما تسبب فى إلغاء مراسم تسليم الزمالك درع الدورى والاكتفاء بحصول رئيس نادى الزمالك على الدرع وتسليمه للاعبين فقط.

اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا شيكابالا جوجل الدرع الأزمات وإثارة المشاكل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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