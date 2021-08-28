أمير قطر: نشكر الأشقاء فى العراق على تنظيم مؤتمر بغداد

وجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الشكر لجمهورية العراق على تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي عُقِد اليوم السبت، في العاصمة العراقية بمشاركة مجموعة من رؤساء وزعماء الدول العربية، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب الأمير تميم، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نشكر الأشقاء في العراق على تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ونعبر عن تقديرنا لهذه المبادرة الهامة لاستعادة العراق لمكانته في المنطقة والعالم، والتي تعكس أهمية التحرك الجماعي في خفض التوترات بالإقليم وتعزيز علاقات التعاون بين دولنا خدمة لأمننا ومصالحنا المشتركة".

لقاءات قطرية

وعلى هامش مشاركته في أعمال مؤتمر بغداد، عقد أمير قطر مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء والزعماء المشاركين في المؤتمر، بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "رحب الكاظمي بزيارة أمير دولة قطر إلى العراق التي تعد الأولى له، ومشاركته في أعمال المؤتمر، وأعرب أيضًا عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، بين بغداد والدوحة في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

مؤتمر بغداد

وتوافد عدد من الزعماء العرب والأجانب، اليوم السبت، على العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وشارك في المؤتمر عدد من الزعماء، أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت بالإضافة إلى وزير خارجية السعودية.

وأكد أمير قطر، في كلمته، أن وحدة العراق وتعزيز مؤسسات الدولة من أهم خطوات الاستقرار، مشيرًا إلى أن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال الأمير تميم، في كلمته اليوم، خلال مشاركته في قمة الشراكة والتعاون بالعاصمة العراقية بغداد: "نثمن الجهود التي بذلت في السنوات الماضية لترسيخ سيادة العراق وتعزيز أمنه واستقراره وإرساء الأمن وبناء مؤسسات الدولة".

ودعا أمير قطر، المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للعراق لاستكمال عملية إعادة البناء، مؤكدًا أن أمن العراق من أمن دول المنطقة.

وأضاف: "لن ندخر جهدًا في دعم العراق، آملين أن يحقق مؤتمر بغداد غاياته المنشودة".