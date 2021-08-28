البنك المركزي يكشف تفاصيل قواعد تنظيم خدمات الإيداع والسحب

أعد البنك المركزي قواعد لتنظيم خدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات داخل مصر ووضع المعايير التي تهدف إلى زيادة وانتشار نقاط الإيداع والسحب داخل مصر و الحد من المخاطر المصاحبة لها.

ووضع البنك المركزي ضوابط عامة للمعاملات تشمل المعاملات التي يتم إيداعها من العملاء على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

◘ مديونيات بطاقات الائتمان.

• الإيداع في بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدما.

• الايداع في محافظ الهاتف المحمول.

فـي حالـة رفـض أي حركـة مـن قبـل البنـك مصـدر أداة الدفـع الإلكترونية، يلتـزم البنـك ومقدمـي الخدمـات بإبلاغ العميـل برفـض الحركـة ورد مبلـغ العمليـة عـن طريـق ذات الوسـيلة التـي قـام العميـل باسـتخدامها.

لا يجـوز تعاقـد مقـدم الخدمـة مـع أكثـر مـن ثالثـة بنـوك قابلـة وذلـك كحـد أقصـي فيمـا يخـص خدمــات الايداع والســحب النقــدي أدوات الدفــع الإلكترونيةو تقتصر جميع المعاملات على عملة الجنيه المصري فقط لا غير.

متابعـة البنـك المسـتمرة لعـدد حالات الاعتراض التـي تـرد علـى منافـذ السـحب النقـدي لمقدمـي الخدمـة وإيقـاف الخدمـة فـي حـال ورود اعتراضـات متكـررة علـى عمليـات التحصيـل أو السـحب النقـدي مـن تاجـر محـدد.

يجب على البنك اتخاذ ما يلزم للتحقق من هويه العميل قبل بدء عملية الإيداع. أو السحب.

قيـام البنـك بمطابقـة المبالـغ التـي تـم إضافتهـا مـن خـال مقدمـي الخدمـات مـع تفاصيـل العمليـات التـي تـم إرسـالها مـن قبلهـم.

وجود قواعد واضحة للعميل بكافة شروط الخدمة ومحدداتها والمصاريف الخاصة بها.

وجود قواعد تقضي بقبول أو رفض التحصيل الجزئي للمديونيات.

ضــرورة طباعــة ايصال / بيــان) ورقــي/ إلكترونــي (بعمليــة الايداع / الســحب النقــدي علــى أن يحتــوي علــى البيانــات التاليــة كحــد أدنــي:

مبلغ المعاملة.

تاريخ ووقت المعاملة.

منفذ المعاملة.

نجاح / فشل المعاملة.

تلتـزم كافـة البنـوك المصـدرة والقابلـة أدوات الدفـع الالكترونية بتطبيـق قواعـد التشـغيل البينـي Interoperability لعمليـات الايداع أو السـحب بإسـتخدام أدوات الدفـع اإللكترونيـة )بطاقـات دفـع إلكترونيـة/ محافـظ هاتـف محمـول كمـا يلـي:

تقوم شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بدور المحول القومي.

يقــوم المحــول القومــي بإتاحــة خدمــات الايداع أو الســحب أدوات الدفــع الإلكترونية واعتمــاد الأنظمـة المســتخدمة.