السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الست وسيلة» يستضيف ليلة شعرية للاحتفاء بذكرى وفاة صلاح عبدالصبور غدًا

صلاح عبدالصبور
صلاح عبدالصبور

يقيم بيت الشعر، مركز إبداع الست وسيلة، في الخامسة مساء غد الأحد، ليلة شعرية يستكمل فيها الاحتفاء بذكرى وفاة الشاعر صلاح عبدالصبور.

وتتضمن الليلة الشعرية "قراءات في شعر صلاح عبدالصبور" ويعقب ذلك ندوة أخرى بعنوان "صلاح عبد الصبور شاعر ومسرحيا" يشارك فيها عدد من المثقفين والشعراء وهم  الشاعر أشرف عامر، الناقد الأدبي محمد السيد إسماعيل، الكاتب أحمد إبراهيم جاد، الكاتب محمد السيد، ومن المقرر أن يدير اللقاء الشاعر السماح عبدالله. 

يذكر أنه الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور يعتبر أحد أهم الشعراء العرب  الحر العربي، تعددت مواهبه بين الشعر والكتابة والصحافة. 

وكتب العديد من الأعمال الشعرية منها: الناس في بلادي، تأملات في زمن جريح، أقول لكم، أحلام الفارس القديم، شجر الليل، الإبحار في الذاكرة، ومن مؤلفاته المسرحية: الأميرة تنتظر، مأساة الحلاج، بعد أن يموت الملك، مسافر ليل، ليلى والمجنون.

ومن بين كتاباته النثرية: رحلة الضمير المصري، حتى نقهر الموت، قراءة جديدة لشعرنا القديم، رحلة على الورق، على مشارف الخمسين، وتبقى الكلمة، حياتي في الشعر، أصوات العصر، وماذا يبقى منهم للتاريخ.

وتقلد عبد الصبور عددا من المناصب، وعمل بالتدريس وبالصحافة وبوزارة الثقافة، وكان آخر منصب تقلده رئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وساهم في تأسيس مجلة فصول للنقد الأدبي، فضلًا عن تأثيره في كل التيارات الشعرية العربية الحداثية.

وترك عبد الصبور آثارا شعرية ومسرحية أثرت في أجيال متعددة من الشعراء في مصر والبلدان العربية، خاصة ما يسمى بجيل السبعينيات، وجيل الثمانينيات في مصر، وقد حازت أعماله الشعرية والمسرحية قدرا كبيرا من اهتمام الباحثين والدارسين، ولم تخل أية دراسة نقدية تتناول الشعر الحر من الإشارة إلى أشعاره ودواوينه، وقد حمل شعره سمات الحزن والسأم والألم وقراءة الذكرى واستلهام الموروث الصوفي، واستخدام بعض الشخصيات التاريخية في إنتاج القصيدة.

بيت الشعر مركز إبداع الست وسيلة ذكرى وفاة الشاعر صلاح عبدالصبور الشاعر صلاح عبدالصبور ليلى والمجنون

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