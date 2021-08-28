العثيمين: العراق على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب دعم الجميع

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن العراق بحاجة لكل الدعم لمواجهة التحديات، معربًا عن دعم المنظمة لوحدة العراق واستقراره.

وقال العثيمين، في كلمته اليوم السبت، خلال مشاركته في أعمال قمة التعاون والشراكة بالعاصمة العراقية بغداد، إن العراق سيواصل إسهامه في تحقيق استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن مؤتمر بغداد اليوم، يؤكد أهمية دور العراق الإقليمي.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن العراق عانى من الإرهاب وانتصر عليه، منوهًا بأن العراق على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب دعم الجميع.

مؤتمر بغداد

وتوافد عدد من الزعماء العرب والأجانب، اليوم السبت، على العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الزعماء، أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت وزير خارجية السعودية.

ويسعى العراق عبر المؤتمر إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المجتمعين سيؤكدون على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب.

مشاركة الرئيس السيسي

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العراق للمشاركة في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة الرئيس السيسي، في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

ورحب الرئيس العراقي، بزيارة الرئيس السيسي، إلى بغداد، مؤكدًا تقديره العميق للرئيس السيسي، على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.