محمد حماقى يبدأ حفله الغنائي بالعلمين الحديدة بأغنية «نفسى أبقى جنبه» (صور)

بدأ منذ قليل حفل النجم محمد حماقي والمقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي

وبدأ حماقي الحفل بأغنية "نفسي أبقى جنبه" وسط شو بالألعاب النارية، ويحتفل محمد حماقي بطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "يا فاتني" .

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي



ونفذت جميع تذاكر الحفل على 4 فئات وجاء سعر الفئة الأولى من الحفل والتي نفدت بالكامل بسعر 1000 جنيه مصري، فيما جاءت الفئة الثانية بمبلغ 600 جنيه مصري، والفئة الثالثة بمبلغ 400 جنيه مصري، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيها.

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته، خاصة أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “يا فاتني”، الذي طرح عددًا منها الأيام الماضية، بالإضافة إلى أغنياته القديمة، ومنها: "نفسى أبقى جنبه"، "قدام الناس"، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي"، "ليه بيلموني ليه" و"من البداية"، "يا ستار"، "كان وكان"، "واحدة واحدة" وغيرها من الأغنيات.

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي

وأعلن محمد حماقي عن إحيائه حفلًا جديدًا من المقرر إقامته يوم 28 أغسطس الجاري داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، ويأتي هذا الحفل في اليوم التالي من حفله الأول بمدينة العلمين الجديدة.

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي

ألبوم محمد حماقي الجديد

وطرح الخميس الماضي النجم محمد حماقى أغنية “تك” ثالث أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم "يا فاتني"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي توما.

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، والذي طرح منه أغنيتين حتى الآن، كل من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.