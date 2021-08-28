السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خبيرة الموضة مى عبد الفتاح تشارك فى ورشة فنية برأس البر

مي عبد الفتاح
مي عبد الفتاح

تشارك مي عبد الفتاح، خبيرة الموضة المعروفة، بفعاليات ثقافة إقليم شرق الدلتا، وذلك يوم الإثنين المقبل، وتلتقي بجمهور «رأس البر»، لإقامة ورشة فنية لتعليم الفتيات أساليب الموضة الحديثة، وكيفية الاستفادة من الملابس القديمة لتكون على الموضة.

وتتحدث مي عبد الفتاح مع الجمهور، في الورشة التي يشارك فيها العديد من رواد ثقافة رأس البر، عن الملابس التراثية التي تتميز بها بعض المناطق في مصر، مثل حلايب وشلاتين، والوادي الجديد، وغيرها من المحافظات، لافتة إلى أنه لابد من الحفاظ على تلك النوعية من الملابس التراثية والتي من الممكن أن تتواكب مع الموضة مع بعض التعديلات البسيطة.

وأكدت «عبد الفتاح»، أن الهدف من تلك الورش تعليم الفتيات والسيدات ثقافة الاستفادة من القديم، والحفاظ على التراث، وإدارة الملابس القديمة.

ويعقب الورشة، حفلة فنية لفرق الفنون الشعبية التابعة الإقليم، إلى جانب تقديم بعض الفقرات الخاصة بالأطفال، ويختتم اليوم، بأمسية شعرية لشعراء إقليم شرق الدلتا الثقافي، وسط حضور كبير من الجمهور، والمواطنين.

من ناحية أخرى، أقامت قصور الثقافة فعاليات تضمنت محاضرة بعنوان «دور الأسرة المصرية فى مناهضة الختان» ألقتها ليلى إبراهيم، تحدثت عن مفهوم الختان والتأثير السلبي له على الإناث، وعلاقته بالدين والسنة، واختلاف مفهوم الختان من بلد لأخرى، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء طارق عبد الرؤوف بقصيدة «نور الهدى»، الشاعر إبراهيم حفني بقصيدة «أسوان وقد حار عقلي»، وتم اكتشاف مواهب من أطفال القرية في «الغناء والشعر».

وأقيم ضمن الفعاليات معرض لإصدارات الهيئة، كما تم تنفيذ ورشة فنية «معلقات شعبية» للمدربة مي عبد الهادي، باستخدام الكرتون وورق الفوم جليتر الملون، وفي الختام قدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازي مجموعة من الأغاني «عشتي يا مصر، الله الواحد الصمد، سمرا، سألوني الناس، حبينا، الحب كله، فيها حاجة حلوة، رجالة ولادك، تعيشى يا بلدي».

مي عبد الفتاح فعاليات ثقافة إقليم شرق الدلتا لإقامة ورشة فنية الملابس التراثية حلايب وشلاتين

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