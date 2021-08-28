السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة دمياط تستكمل فعاليات حملة تلقيح الموظفين

جامعة دمياط
جامعة دمياط

اصدرت جامعة دمياط اليوم الجمعة، بيان ناشدت فيه أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري ممن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "استرازينيكا" خلال حملة "إطعم من أجل مصر" التي انعقدت بحرم الجامعة الجديد في الفترة من 6-8 يونيو 2021 على الحضور يومي الأحد والإثنين الموافق 29 و 30 أغسطس لتلقي الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بحرم الجامعة الجديد من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، بقاعة رقم 205 و 206.

 

و تهيب الجامعة في بيانها بمتلقي الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا "فقط" الحضور في الموعد والمكان المشار إليهما بعاليه.

 

كما تنوه إدارة الجامعة بأنه جاري الإعداد و التجهيز لاستقبال منسوبي الجامعة (أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب والطالبات) ممن لم يتلقوا بعد اللقاح لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل لاحقًا، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تلقي منسوبي الجامعات المصرية للقاح فيروس كورونا.


أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية كفر العرب بمركز فارسكور من سلسلة القوافل الطبية الشاملة التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة.

 

و تضمنت القافلة التى استمرت على مدار يومين من هذا الأسبوع كافة التخصصات الطبية و وحدات للأشعة وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا و معمل.

 

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٥٧٦ مواطن، وتحويل ٢٥ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات، وأيضاً إجراء ٧٩٥ تحليل معملى والكشف بالسونار على ٣٣ حالة و الفحص بالأشعة لعدد ٢٩ حالة.
 

شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  استلام ٥ سيارات إسعاف مقدمة من وزارة الصحة لتنضم إلى اسطول هيئة الإسعاف بدمياط.

جامعة دمياط دمياط محافظة دمياط جدول النوات في محافظة دمياط 2021

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