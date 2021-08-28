اختتام مؤتمر اتحاد البريد العالمي.. ومصر في مجلسي الإدارة والاستثمار

فازت مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي، في ختام فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمي في دورته السابعة والعشرين بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وهنأ باتريك أتشي، رئيس وزراء كوت ديفوار، الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، والدكتور وائل بدوي، سفير مصر في ساحل العاج، على فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي.

فور مصر بمعقد إدارة الاستثمار البريدي العالمي

وأعرب السيد باتريك أتشي، رئيس وزراء كوت ديفوار، عن سعادته بفوز مصر بمقعد مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي متمنياً دوام التوفيق للبريد المصري خلال الفترة القادمة.

ومن جهته، قال الدكتور شريف فاروق، إن البريد المصري يولي اهتماما كبيرا بالاستثمار البريدى في أفريقيا ويعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية هذا الاستثمار، مشيراً إلى أن البريد المصري من خلال عضويته بمجلسي الادارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي سيقوم بإطلاق العديد من المبادرات للأشقاء في البلدان الأفريقية لنقل تجربة نجاح البريد المصري وتعزيز التعاون في كافة المجالات البريدية والاستثمار البريدي.

كما هنأ ديديه موسيت، مدير عام البريد بجمهورية الكونغو الديمقراطية، الدكتور شريف فاروق على فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي، كما وجه الدعوة إلى فاروق لزيارة الكونغو لدراسة تعزيز سبل التعاون وبحث أوجه الاستثمار الممكنة.

ومن جهته، رحب الدكتور شريف فاروق بالدعوة، مشيراً إلى أنه سيزور جمهورية الكونغو الديمقراطية قريبا بوفد رفيع المستوى من جميع التخصصات لبحث أفضل سبل التعاون.

وذكر أن قد عقد الموتمر الدولي بحضور رئيس وزراء كوت ديفوار وأيضا رئيس هيئة البريد المصري خلال دورتة الـ27 بالعاصمة الإيفوارية اأبيجان، وأيضا أعضاء البريد بالاتحاد العالمي ولفيف من وزارء الدول القارة الإفريقية، حيث اختتم المؤتمر العالمي البريد المصري على فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي.