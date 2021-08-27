الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان: لم نعلم واقعة أبواليسر

محمد رمضان
محمد رمضان

أعلن المركز الثقافي الألماني الدولي سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان، والتي كان قد أعلن أمس حصوله عليها، وهو ما أثار حالة جدل كبيرة.

وأصدر المركز بيانا، اعتذر فيه إلى الشعب المصري، حكومة وشعبا، على تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل.

وقال المركز: لم نكن نعلم أبدا، أبدا، أبدا، شيئا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان.

واستنكر المركز الثقافي الألماني الدولي، أفعال الفنان محمد رمضان قائلًا: لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك.

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