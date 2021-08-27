أمير قطر وأمين عام الناتو يبحثان تطورات الأوضاع فى أفغانستان

تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين دولة قطر وحلف الناتو، وسبل تعزيزها وتطويرها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جرى خلال الاتصال مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وفي هذا الإطار أعرب الأمين العام للناتو عن شكره لأمير قطر على جهود بلاده في إجلاء أعضاء حلف الناتو وعائلاتهم من كابول، وأكد الجانبان على أهمية الانتقال السلمي للسلطة بما يحقق مصالح الشعب الأفغاني.

وفي وقت سابق، أعلنت قطر أنها تعمل بشكل متواصل وحثيث مع شركائها الدوليين على إجلاء المدنيين الأفغان ومواطني الدول الصديقة والصحفيين من الأراضي الأفغانية عبر توفير عبور آمن إلى المطار، ومن ثم نقلهم إلى الدوحة عبر رحلات خاصة تنظمها دولة قطر.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أكدت دولة قطر، في الكلمة التي ألقاها السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخاصة الـ31 حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان- التزامها وعزمها على المضي قدمًا في جهودها الرامية لتحقيق السلام والاستقرار لأفغانستان، وجددت دعمها لجميع الأطراف الأفغانية لتحقيق هذه الغاية.

وجدد المنصوري، تأكيد دولة قطر موقفها الثابت والداعم للشعب الأفغاني وحقه في العيش بكرامة وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والازدهار.

ولفت إلى أنه في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة على الأراضي الأفغانية، فقد تواصلت جهود دولة قطر مع الأطراف الأفغانية المعنية لإيجاد تسوية سلمية، ودعت إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في كافة الأراضي الأفغانية، كما أكدت على ضرورة العمل عاجلًا على انتقال سلمي للسلطة يمهد لتسوية سياسية شاملة تستوعب كافة الأطراف الأفغانية وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إنه «انطلاقًا من واجبها الإنساني سعت دولة قطر عبر جهودها المتواصلة بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى تقريب وجهات النظر وحث الأطراف الأفغانية على التوصل إلى حل سلمي وعادل يحقق تطلعات الشعب الأفغاني في سلام دائم ينهي معاناته التي طال أمدها».