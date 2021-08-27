الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 543 ألفًا و562 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 407 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 531 ألفًا و324 حالة.

وسجَّلت السعودية 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 8.520 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 3.718 حالة، من بينها 1.020 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 35.513.291 جرعة حتى الآن.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، إن متحور دلتا يعد الأكثر انتشارًا حول العالم، مشيرًا إلى أن هناك دراسات محدودة ترجح أنه أشد قوة، وهناك مزيد من الدراسات قادمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية: "نتابع بشكل مستمر المنحنيات الوبائية بشكل تفصيلي، ونستبشر خيرًا بما نرصده من توجهات إيجابية في المنحنى".

وأوضح المتحدث باسم "الصحة السعودية"، أن هناك إقبالًا واضحًا ووعيًا كبيرًا من المجتمع بالمملكة، كما أكد سلامة اللقاح للسيدة الحامل في جميع مراحل الحمل، مشيرًا إلى أنه ضروري ومهم لسلامة الأم والجنين.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، على ضرورة التقيد باتباع السلوكيات الشخصية الصحية، وذلك لضمان العودة بشكل آمن وسليم للتعليم داخل المملكة العربية السعودية.

إصابات كورونا في السعودية
إصابات كورونا في السعودية
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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