الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تنقل 10 آلاف راكب على متن 92 رحلة غدًا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصرللطيران، غدًا السبت، ٩٢ رحلة جوية بمعدل ٦٦ رحلة دولية إلى كل من عمَان، تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازابلانكا، أكرا، لاجوس، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، بيروت، و٢١ رحلة داخلية اإلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و٥ رحلات شحن جوي، تنقل جميعها ١٠٢٧٦راكبا.

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

يذكر أن وزارة الطيران المدني، أعلنت عن بدء تلقي اللقاح للموظفين الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك في ضوء القرار الحكومي الصادر بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة، يومي الأربعاء الخميس، 25 و26 أغسطس، وذلك لاستقبال العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.

وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطين لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، وأن تكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتعطيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.

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مصر للطيران تنقل غدا آلاف راكب على مهن رحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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