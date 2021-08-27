الجمعة 27 أغسطس 2021
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سياسي

مايا مرسي لـ«رحاب رضوان»: رفعت اسم مصر عاليا بإنجاز رياضي جديد

رحاب رضوان
رحاب رضوان

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، البطلة المصرية رحاب أحمد رضوان المجد، لحصولها على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، لتحرز بها ثانى ميدالية فضية لمصر.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بما حققته بطلة مصر رحاب أحمد، مؤكدة أنها شرفت مصر ورفعت اسمها عالياً، وحققت إنجازا رياضيا جديدا يضاف إلى إنجازات المرأة المصرية في البطولات الرياضية العالمية الهامة.

وحطمت البطلة رحاب أحمد رضوان الرقم القياسي البارالمبي بعد رفعها ثقل بلغ 117 كجم فى المحاولة الأولى لتحتل المركز الأول في الترتيب، لتعود في المحاولة الثانية وتنجح في رفع ثقل 120 كجم (لتحطم الرقم البارالمبي الذي كان مسجلا عام 2016 بثقل 107 كجم)، إلا أنها فشلت في المحاولة الثالثة (121 كجم) لتحصد الميدالية الفضية.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعبًا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، "الباراتايكوندو"، وكرة الهدف سيدات.

 

المجلس القومي للمرأة الميدالية الفضية بارالمبياد طوكيو ٢٠٢٠ رفع الأثقال الدكتورة مايا مرسي المرأة المصريه

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