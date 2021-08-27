الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سحب 2905 رخص مركبات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الالكترونى
الملصق الالكترونى

سحبت الجهات المعنية 2905 رخص مركبات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 63 سيارة متروكة في الشوارع، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وانتهت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، في 30 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

سحب 2905 رخص مركبات عدم الالتزام الملصق الالكتروني خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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