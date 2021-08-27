كيف تربي أبناءك أسوياء بعيدًا عن الذكورة السامة؟

منها احترام الشريك..

في مرحلة النمو بالنسبة للأبناء خاصة الذكور هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب أن يعرفها كل صبي، مثل الذكورة السامة، ويجب أن يتمتع الوالدين بالقدرة على تربية ابنهما على أنه لا توجد تعريفات صارمة لكونه رجل ويمكنهم تعليمه التحدث عن عواطفه، كما إن مساعدته على تكوين علاقة صحية مع عواطفه والاستماع إلى غرائزه يمكن أن يحسن حياة الرجل ويسعده بشكل لا مثيل له.

لذلك نشر موقع “bright side” تقرير ببعض الأشياء التي يجب أن يعرفها الأبناء ويتربوا عليها.

كيفية الاعتراف بالهزيمة؟

إن معرفة متى يجب الاعتراف بالهزيمة دون غرور وكبرياء يعيق الطريق، فيمكن أن ينقذ الصبي الكثير من الألم إن الابتعاد عن أنواع معينة من المواجهة لا يعتبر جبن، بل هو إشارة إلى كونه رجلًا قويًا هذه مهارة أساسية لتعليم أبنائنا لأنه من المهم جدًا إظهار الاحترام خاصة عند مواجهة الهزيمة.

الابتعاد عن الذكورة السامة

من المهم تعليم أبنائنا ما هي الذكورة السامة منذ الصغر هذا يعني أنهم ليسوا مضطرين لإخفاء مشاعرهم الحقيقية ولديهم دائمًا وجه شجاع إنه ببساطة لا يجعله أقل رجلًا إذا بكى على شئ حزين.

كيف يعترفون بأخطائهم؟

بدلًا من خوض الحياة متظاهرًا أنه يعرف كل شيء وعلى حق دائمًا، يمكنه أن ينمو كرجل من خلال الاعتراف بإخفاقاته يمكن للوالد إظهار مدى أهمية الأخطاء في الحياة وأننا جميعًا ننمو منها لا يوجد أحد مثالي ، لذلك لا فائدة من أن يكون قاسياً على نفسه بشأن إخفاقاته.

مشورة الوالدين

من المهم جدًا أن يعرف الصبي أنه يمكنه اللجوء إلى والدته وأبيه عندما يحتاج إلى دعم كآباء هذا شيء يمكن تطويره معه عندما يكبر من خلال منحه مساحة آمنة للتعبير عن نفسه دون أي حكم يجب أن يعلم أن طلب المساعدة لن يقلل من كونه رجلًا.

احترام خصوصية الآخرين

من الأمور المهمة التي يجب أن يتعلمها أي ابن هو احترام خصوصية الآخرين يتضمن ذلك معرفة متى لا يجب الإفراط في المشاركة والتفاخر بشريكته من خلال إظهار الرسائل والصور الخاصة التي شاركتها معه يمكن للوالدين أن يظهروا لابنهم كيفية إظهار الاحترام للمرأة التي يواعدها وكيفية معاملتها بشكل صحيح الأفعال الخاصة بينه وبين صديقته ليست شيئًا رائعًا للتفاخر به.

كيف يكون شهم تجاه المرأة

القدرة على الاستماع واحترام المرأة هي مهارة مهمة لأي رجل، وإن تعليم أبنائنا ألا يفترضوا ببساطة أن كل فتاة مهتمة بهم عاطفيًا سيساعدهم على أن يصبحوا أفضل في التواصل مع النساء من حولهم يجب على كل رجل أن يحترم كلمة "لا" وأن يعرف أنه حتى لو كانت غير متأكدة، فعليه أن يعرف أنها ما زالت لا.

المشاركة بالأعمال المنزلية

على الرغم من أنه يمكن أن يكون نوعًا من الصور النمطية أن الرجال فوضويون ولا يقومون بالأعمال المنزلية في المنزل إلا أنه غالبًا ما يكون صحيحًا من المهم أن يكون نظيفًا ومرتبًا، خاصةً إذا كان يشارك مساحة مع شريك من المهم أن تتأكد الأمهات من أنهم يكبرون ويتعلمون كيفية القيام بالأعمال المنزلية والحفاظ على ترتيب غرفهم.

كيف يتبع صوته الداخلي بدلًا من أن يكون عرضة لضغط الأقران؟

نستفيد جميعًا من الاستماع إلى غرائزنا وصوتنا الداخلي يمكن للابن الذي يتعلم من والديه كيف يثقون بأفكاره الداخلية ويقدرونها أن يعيش الحياة بتقدير وثقة جيدين بدلًا من متابعة الناس والقيام بأشياء لا يشعر بالراحة تجاهها.

كيف يكون لديك مهارات تأقلم جيدة؟

عندما نشعر بالتوتر يمكننا جميعًا أن نفعل ونقول أشياء سنندم عليها لاحقًا من المهم تعليم أبنائنا كيفية إدارة ضغوطهم بشكل صحي يمكن أن يؤدي إخراجها على الأشخاص المهمين بالنسبة إليه إلى تدمير علاقاته وترك أحباءه يشعرون بالخوف منه لذلك فإن تعليمه التحكم في عواطفه والتواصل معها يمكن أن يجلب الكثير من السعادة في حياته.

عدم السماح للفتاة بالوقوف بين صداقاته

الصداقات القوية مهمة جدًا لصحة أبنائنا وسعادتهم كآباء يجب علينا تشجيع هذه الصداقات الصحية وتعليم أهمية الصداقات، يمكن أن تكون الفتاة المرتبط بها تحاول أن توقع بينه وبين أصدقائه وقد تتلاعب وتتحكم عن طريق عزله عن المقربين منه.