الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهارت عليهم حفرة أثناء تنقيبهم عن الآثار

«التنقيب عن الآثار» يُغرق 4 أشخاص بالواحات البحرية.. والنيابة تُحقق

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في حالة غرق جماعي لـ 4 أشخاص انهارت عليهم حفرة أثناء تنقيبهم عن الآثار بالواحات البحرية، وغرقوا في المياه الجوفية. 

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين الأربعة؛ لتحديد أسباب الوفاة بعدما أشار الكشف الطبي المبدئي الى مصرعهم مختنقين نتيجة “إسفكسيا” الغرق. 

وصرحت النيابة بدفن جثث المتوفين عقب الانتهاء من التشريح وتسليمها لذويهم. 

كان4 أشخاص قد لقوا مصرعهم غرقا في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمدينة الواحات البحرية.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى أنه أثناء قيام ٤ أشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالواحات البحرية انهارت عليهم الحفرة، ولقوا مصرعهم غرقا في الحفرة المليئة بالمياه الجوفية.

الطب الشرعي الغرق النيابة العامة الواحات البحرية

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