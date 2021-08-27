الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختل توازنه.. سقوط طفل من شرفة بمدينة 6 أكتوبر

سقوط طفل من شرفة
سقوط طفل من شرفة

سقط طفل من بلكونة شقته بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرعه، وأشارت التحريات إلى أنه اختل توازنه وسقط مصابًا بعدة كسور فارق على إثرها الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسقوط طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، من شرفة شقته، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت التحريات إلى أن الطفل اختل توازنه وسقط من بلكونة شقته بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابته بعدة كسور وكدمات فارق إثرها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

مدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة رجال المباحث النيابة الطفل

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