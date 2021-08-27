اختل توازنه.. سقوط طفل من شرفة بمدينة 6 أكتوبر

سقط طفل من بلكونة شقته بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرعه، وأشارت التحريات إلى أنه اختل توازنه وسقط مصابًا بعدة كسور فارق على إثرها الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسقوط طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، من شرفة شقته، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت التحريات إلى أن الطفل اختل توازنه وسقط من بلكونة شقته بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابته بعدة كسور وكدمات فارق إثرها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.