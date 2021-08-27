الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2.5 طن لحوم مجمدة وكبدة «مجهولة المصدر» في القاهرة

لحوم
لحوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات عن ضبط (5‚2 طن لحوم مجمدة – كبده ) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ( مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" ) بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

من جهته، أمرت النيابة العامة بالجيزة بإعدام لحوم فاسدة ومجهولة المصدر تم ضبطها خلال حملة شنتها مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة.

أسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق بأنحاء محافظة الجيزة، عن تحرير 72 قضية حيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

الإدارة العامة شرطة التموين شرطة التموين والتجارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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