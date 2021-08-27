«الري»: تأهيل وتبطين 2349 كيلو متر من الترع ضمن المشروع القومي

يعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج و أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية و المنوفية و الغربية وكفر الشيخ و الشرقية والدقهلية و الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والاسكندرية".

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2348،920 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف، والذي يبلغ 9،397 كيلو متر.

يأتي ذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، وكذلك المساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.



من جانبه، قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتي تنعكس إيجابيًا على جودة المحاصيل، وبالتالي على صحة المواطنين، وفتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.



وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، بالإضافة إلى المساهمة فى إزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة.