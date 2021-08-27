الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 214.4 مليون حالة

كورونا العالمية
كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 214.4 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في
حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و646735.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 633467 38403069
الهند 436365 32558530
البرازيل 576645 20645537
روسيا 359826 6824540
فرنسا 113988 6693019
المملكة المتحدة 132143 6628709
تركيا 55177 6272432
الأرجنتين 110966 5155079
كولومبيا 124474 4897150
إيران 104716 4833135
 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


22 - العراق 20480 1855781
36 ‬‬‬‬- المغرب 12079 829137
38 - الأردن 10338 792278
‭43‬ - الإمارات ‭2031‬ ‭713402‬
‭45‬ ‬- تونس ‭22860‬ ‭647483‬
47 - لبنان 8024 595522
49 - السعودية 8512 543318

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، و يبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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