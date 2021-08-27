«عودة الموجة الحارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-8-2021

تشهد معدلات درجات الحرارة، اليوم الجمعة الموافق 27-8-2021، ارتفاعا - حسبما توقعت هيئة الأرصاد الجوية - حيث يسود خلال فترة النهار طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفى فترة الليل تكون حالة الطقس معتدل رطب على القاهرة وباقى الأنحاء.

توقعات درجة الحرارة اليوم

العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 37 39 26

الإسكندرية 32 34 26

مرسى مطروح 30 33 21

بورسعيد 33 35 25

الإسماعيلية 38 40 24

السويس 37 39 25

شر م الشيخ 40 42 30

الغردقة 40 42 29

سوهاج 40 42 24

أسيوط 38 39 23

قنا 41 43 26

المنيا 38 39 24

الأقصر 42 43 25

أسوان 43 44 27

العريش 33 36 25

رفح 33 36 24

مرسى علم 38 41 28

حركة الرياح اليوم

كما يشهد اليوم نشاطا للرياح على مناطق القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يزيد الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، كما أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر كجبل سانت كاترين وحلايب وشلاتين بقترات متقطعة وتوقعت هيئة الارصاد الجوية وقوع ذلك بنسبة 40% تقريبا.

كما تسود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

توقعات نسبة الرطوبة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون نسبة الرطوبة من 30/35 نهارا ومن 86/88 ليلا، وبالسواحل الشمالية من 40/45 نهارا ومن 90/29 ليلا، ومن 30/35 نهارا بجنوب سيناء وليلا من 55/60، أما شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة من 20/25 نهارا ومن 40/55 ليلا، وفى جنوب الصعيد فتكون من 10/15 نهارا ومن 30/35 ليلا.