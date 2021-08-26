البيت الأبيض يحدد موعدًا جديدًا لاجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

حدد البيت الأبيض، منذ قليل، موعدا جديدا للاجتماع الذي تم تأجيله بين نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي سيعقد، غدًا الجمعة، بعد أن كان مقررا له، اليوم الخميس.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، اليوم، أنه تقرر تأجيل الاجتماع بين بينيت وبايدن في أعقاب الأحداث في مطار كابول.

ويعد ذلك الاجتماع هو الأول بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي، منذ تولي الأول لمنصبه في شهر يونيو الماضي.

تفاصيل الهجوم في مطار كابول

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية مقتل 10 جنود من قوات المشاة في البحرية الأمريكية "المارينز" فى انفجار كبير نفذه انتحارى فى مطار حامد كرزاي الدولى فى العاصمة الأفغانية كابول، فيما أغلقت كافة بوابات المطار.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يمكننا تأكيد وقوع انفجار عند بوايات مطار كابول (…) والانتحاري المسؤول عن الهجوم نفذه بشكل معقد"، وسط حديث عن هجوم آخر قبالة فندق "بارون"، بالقرب من مطار كابول أيضًا.

ويأتي الهجوم بعد تحذيرات من الحكومات الأمريكية والبريطانية والأسترالية من أن هجوما إرهابيا كبيرا وشيكا في مطار كابول الدولي، وأن تنظيم داعش الإرهابي هو مصدر ذلك التهديد.