الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

البيت الأبيض يحدد موعدًا جديدًا لاجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

بين نفتالي بينيت
بين نفتالي بينيت وبايدن

حدد البيت الأبيض، منذ قليل، موعدا جديدا للاجتماع الذي تم تأجيله بين نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي سيعقد، غدًا الجمعة، بعد أن كان مقررا له، اليوم الخميس.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، اليوم، أنه تقرر تأجيل الاجتماع بين بينيت وبايدن في أعقاب الأحداث في مطار كابول.

ويعد ذلك الاجتماع هو الأول بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي، منذ تولي الأول لمنصبه في شهر يونيو الماضي.

تفاصيل الهجوم في مطار كابول

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية مقتل 10 جنود من قوات المشاة في البحرية الأمريكية "المارينز" فى انفجار كبير نفذه انتحارى فى مطار حامد كرزاي الدولى فى العاصمة الأفغانية كابول، فيما أغلقت كافة بوابات المطار.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يمكننا تأكيد وقوع انفجار عند بوايات مطار كابول (…) والانتحاري المسؤول عن الهجوم نفذه بشكل معقد"، وسط حديث عن هجوم آخر قبالة فندق "بارون"، بالقرب من مطار كابول أيضًا.

ويأتي الهجوم بعد تحذيرات من الحكومات الأمريكية والبريطانية والأسترالية من أن هجوما إرهابيا كبيرا وشيكا في مطار كابول الدولي، وأن تنظيم داعش الإرهابي هو مصدر ذلك التهديد.

البيت الأبيض رئيس الوزراء الاسرائيلي الرئيس الامريكي كابول أفغانستان جو بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

بُشرى لموظفى الصناديق الخاصة: الحكومة تقر أحقيتهم فى الترقيات وضم مدد الخدمة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. الأسبوع المقبل

مصر تدين بشدة انفجارى كابول: خالص تعازينا لذوى الضحايا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يحدد موعدًا جديدًا لاجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

الاجتماع الأول.. هذا ما تحمله «أجندة بينيت» فى البيت الأبيض

البيت الأبيض يعلن تأجيل أول اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن