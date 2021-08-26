الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1.5 طن زيوت محركات وفرامل سيارات ومياه بطاريات مغشوشة بالأقصر

تموين الأقصر
تموين الأقصر

نجحت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين بالأقصر، في ضبط ١.٥ طن زيوت محركات وفرامل سيارات ومياه بطاريات وردياتير مغشوشة ومقلدة لماركات مسجلة وغير صالحة للاستعمال، بدائرة مركز القرنة بالطريق السريع.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، لمكافحة الغش التجاري والتدليس ومكافحة السلع الردئية وغير الصالحة والعلامات التجارية المقلدة والتأكد من جودة وصلاحية السلع.

وتحرر محضر جنح القرنة ضد ع. ف .ع، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

تموين الأقصر
تموين الأقصر
تموين الأقصر
تموين الأقصر
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