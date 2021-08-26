الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

دكتوراه «نمبر وان».. كل شىء عن الشهادة المزعومة لـ«محمد رمضان»

محمد رمضان
محمد رمضان

أثار حصول الفنان  محمد رمضان على «الدكتوراه الفخرية» من مركز ألماني لبناني جدلا واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مستغرب ومستهجن.

وكتب «رمضان» معلقاً على تكريمه بـ«الدكتوراه» و«اللقب»: «شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي».

وأثار الأمر العديد من التساؤلات حول ماهية «المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان»، بداية عن أنشطته وطبيعة عمله، وإذا ما كان جهة رسمية لبنانية أم لا، وعلاقته بألمانيا من الأساس.

 

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