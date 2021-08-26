بملابس الجيش اللبناني.. محمد رمضان يضع إكليل زهور على نصب شهداء مرفأ بيروت

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو خلال تواجده في مدينة بيروت اللبنانية، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس الجيش اللبناني ويسير بالماشية العسكرية أمام النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت.

وظهر رمضان خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك وهو مرتدي لملابس الجيش اللبناني ويسير على أنغام أغنية فدائي للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وعلق رمضان على الفيديو قائًلا: "أثناء وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني".

وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان، أمس الأربعاء، حصوله على شهادة تكريم ولقب «سفير الشباب العربي»، في الحفل الذي أقيم في لبنان ضمن فعاليات مهرجان «أفضل»، الذي تقيمه نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

وحرص الفنان محمد رمضان، على توجيه الشكر إلى وزير الثقافة اللبناني، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرًا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح».

إلا أن الدكتور عباس مرتضى، وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نفى صحة ما نشره الفنان محمد رمضان عن منحه «دكتوراه فخرية» ولقب «سفير الشباب العربي» من قِبل الوزارة.

ورد نقيب السينمائيين اللبنانيين صبحي سيف الدين على الأمر ذاته، وكشف لـ«الدستور» أيضاً حقيقة ما أعلنه وكتبه محمد رمضان على صفحته.

وقال «سيف الدين»: «نحن نقابة السينمائيين في لبنان لم نتدخل في مثل هذه الألاعيب من بعيد أو من قريب. وزارة الثقافة ليس لها علاقة بما نشره محمد رمضان أو أي شخص أو جهة من الذين وجه الشكر لهم».

وكان محمد رمضان قد أحيا حفلًا غنائيا مؤخرًا بالساحل الشمالي، وسط عدد كبير من الجمهور ومحبيه، وحرص على بدء الحفل باستعراضات مبهرة، وقدِّم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته الجديدة منها «مافيا، فيرستشي، ثابت، يا حبيبي، بوم بوم، وعلى الله».