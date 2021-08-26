سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

قالت السفارة الألمانية بالقاهرة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دائمًا نشعر بالإطراء لرؤية كم من الناس يحبون كلمة "ألمانية"، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية».

وقالت السفارة في منشورها: «لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان».

كان المركز الثقافي الألماني بلبنان قد أعلن عن منح درجة الدكتوراه الفخرية للممثل محمد رمضان مساء الخميس.