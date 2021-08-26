الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أول تعليق من المركز الألمانى للإعلام على «فخرية رمضان»

محمد رمضان
محمد رمضان

نفى المركز الألماني للإعلام، التابع لوزارة الخارجية الألمانية، الخميس، وجود أي علاقة للحكومة الألمانية وبين ما يسمّى بالمركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، الذي منح الفنان محمد رمضان اليوم "دكتوراه فخرية".

وأثار حصول محمد رمضان على «الدكتوراه الفخرية» من مركز ألماني لبناني جدلاً واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي ما بين مستغرب ومستهجن.

وكتب رمضان معلقًا على تكريمه بـ«الدكتوراه» و«اللقب»: «شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي».

وأثار الأمر العديد من التساؤلات حول ماهية «المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان»، بداية عن أنشطته وطبيعة عمله، وإذا ما كان جهة رسمية لبنانية أم لا، وعلاقته بألمانيا من الأساس.

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