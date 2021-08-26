التحقيق فى واقعة انتحار سباك داخل منزله بالقليوبية

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة عامل مشنوق بحجرة داخل منزله بقرية كفر الشوبك بمدينة شبين القناطر.

من جانبها تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض الواقعة، حيث تبين أن الجثة لسباك وتم نقله لمستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من أهالي قرية كفر الشوبك، دائرة المركز بالعثور على جثة «م. م» متوفيا داخل مسكنه، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام المتوفي بشنق نفسه بحجرة منزله، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.