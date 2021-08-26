الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا توقف عمليات الإجلاء من مطار كابول بطلب من الولايات المتحدة

مطار كابول
مطار كابول

أعلنت هولندا، الخميس، توقف عمليات الإجلاء من مطار كابول بعدما طلبت منها القوات الأمريكية مغادرة المطار قبل انسحابها المرتقب منه.

وقال وزيرا الخارجية والدفاع، في رسالة إلى البرلمان أوردتها قناة (فرانس 24) - "إن هولندا تبلغت اليوم من الولايات المتحدة أن عليها الرحيل وستنظم على الأرجح آخر الرحلات لاحقا خلال النهار".

أضافت وزيرتا الخارجية سيجريد كاج والدفاع أنك بيلفلد أنها لحظة مؤلمة لأن هذا الأمر يعني، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت أخيرا، أنه سيتم التخلي عن أشخاص من حقّهم أن يتم إجلاؤهم إلى هولندا.

وأشارت الرسالة إلى أنه ستقل الرحلات الأخيرة اليوم طاقم السفارة الهولندية وبعثة عسكرية إلى كابول، مضيفة أنه تم بذل كل الجهود الممكنة من أجل مساعدة مئات الأشخاص الموجودين حاليا داخل حرم المطار لكي يستقلوا الرحلات المقررة اليوم، وستبقى طائرة من طراز "هيركوليز سي-130" في المنطقة للحالات الطارئة. 

وأوضحت وزيرتا الخارجية سيجريد كاج والدفاع أنك بيلفلد أن الطلب الأمريكي بمغادرة المطار قبل 31 أغسطس جاء لأنه يتعين إجلاء جنود وأعتدة أمريكية بأعداد كبيرة قبل أيام قليلة من هذا الموعد.

وأعلن متحدث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي، الخميس، وقوع انفجار خارج مطار "حامد كرزاي الدولي" بالعاصمة الأفغانية "كابول".

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن الانفجار أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، لكنه لم ترد أي أنباء عن الإصابات بين مواطنين أمريكيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "نؤكد حصول انفجار خارج مطار كابول، ليس من الواضح إن كان هناك إصابات في هذا الوقت، سنوافيكم بتفاصيل إضافية عندما يتسنى لنا ذلك".

هولندا عمليات الإجلاء كابول القوات الأمريكية الولايات المتحدة

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وائل لطفي

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