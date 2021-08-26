أهالي قرية الأشمونين يقدمون الشكر لرئيس مدينة ملوي لتذليل العقبات

استقبل اليوم الخميس اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة بحضور وكيل وزارة الري أهالي قرية الأشمونين حيث قام أهالي القرية بتقديم الشكر لرئيس المدينة لسرعة إنهاء وتذليل العقبات بمشروع محطة رفع الصرف الصحي بالقرية والذي يتم إقامته في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما عرض مشكلة نقص المياه بترعة الأشمونين.

وخلال الاجتماع عبر أهالي القرية، عن سعادتهم البالغة بالمبادرة والتي سترسم البهجة وتغير واقع مئات الأسر، بعد تنفيذ المشروعات التي بدأت بالفعل على أرض الواقع من مدارس وصرف ووحدات بيطرية ومجمع مصالح، وغيرها من المشروعات التي سيتم تنفيذها بقرى مركز ملوى.

كما التقى أهالي القرية بالمهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، بمكتب رئيس المدينة وتم عرض مشكلة نقص المياه بترعة الأشمونين.

رئيس ملوي يلتقي أهالي قرية الأشمونين

وأكد وكيل وزارة الري بناءً أنه على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تم حل مشكلة نقص المياه بترعة الأشمونين، وأنه جارِ أعمال التطهير بالترعة.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أكد أنه يجري حاليًا العمل في تنفيذ 333 مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز مستهدفة، وتشمل 18 قطاع خدمي بإجمالي تكلفة 23 مليار و 305 مليون جنيه.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ أسبوعيًا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

رئيس ملوي يلتقي أهالي قرية الأشمونين

وأضاف المحافظ، أن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها تشمل إنشاء محطات معالجة وكذلك محطات رفع وشبكات، حيث سيتم تنفيذ 194 مشروع بإجمالي تكلفة 12 مليار و 672 مليون جنيه، كما تضم مشروعات مياه الشرب، أعمال مد وتدعيم وتوصيل خطوط المياه للمواطنين بإجمالي تكلفة مليار و419 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه يتم توصيل باقي المرافق والخدمات تباعًا وفقًا للخطة الزمنية المحددة للانتهاء الأعمال.

وناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيًا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة مما يضعنا أمام مسؤولية كبرى، لتحقيق رضا المواطن ونعمل على بذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقًا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.

رئيس ملوي يلتقي أهالي قرية الأشمونين

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يتم تنفيذها بها أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، والعمل علي تذليل العقبات وسرعة إنجاز الأعمال، بالإضافة لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في متابعة تنفيذ الأعمال.