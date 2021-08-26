«سقط في قبضة الأمن».. «المس» يقتل سيدة على يد «دجال حلوان»

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على دجال أنهى حياة سيدة أثناء علاجها من "المس" بمنطقة حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان، أخطارًا من أحد المستشفيات، بوصول سيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، وعلى جسدها آثار ضرب وتوفيت متأثرة بإصابتها. وبالانتقال والفحص تبين أن دجال ادعى قدرته على إنهاء معاناتها الناجمة عن "مس الجن"، فكبلها وتعدى عليها بالضرب، مستخدمًا حبالًا وأسلاكًا وعصا أدت إلى وفاتها.

وبسؤال أسرتها أكدوا أنها متزوجة وكانت تعانى من مرض نفسى فى الأونة الأخيرة، وتقوم بالعلاج روحانيا اعتقادا منه بإصابتها بمس من الجن، وتم ضبط المتهم.

وفي نفس السياق استمعت جهات التحقيق لأقوال سيدة بمنطقة حدائق القبة، ضحية دجال أجنبي استولى منها على مبالغ مالية ضخمة بدعوى توليد الأموال.

وأشارت السيدة إلى أنها انساقت وراء الدجال بهدف تحقيق ثروة كبيرة بلا مجهود.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، قد قرر تجديد حبس شخص أجنبي لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى مضاعفاتها لهم، باستخدام الجان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه نجح في إيهام ضحاياه باستطاعته توليد أموالهم من خلال جن يعمل لحسابه، مشيرًا إلى أن الناس كانوا يصدقونه ويعطونه أموالهم بإرادتهم قائلا:"كنت بقولهم مشغل جن معايا بيولد الفلوس.. الألف بـ 10 آلاف في يومين".

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على أجنبى لقيامه بالنصب على ربة منزل والاستيلاء على أموالها عقب ادعاء قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة بمنطقة حدائق القبة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بسابقة تعرفها على (أحد الأشخاص) ادعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة، فقامت بتسليمه مبلغ مالى لمضاعفته، وتنفيذًا للاتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفردًا إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب، وقيامه بالاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وله محل سكن آخر بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" بمسكنه كما أضاف بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه قام بإرساله إلى عائلته خارج البلاد، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالنصب عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق