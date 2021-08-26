لمن تخلف .. بنك ناصر: استمرار صرف معاشات أغسطس حتى الثلاثاء

أكد بنك ناصر الاجتماعي، استمرار صرف معاشات شهر أغسطس حتى الثلاثاء المقبل، لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وأعلن البنك عبر موقعه الالكتروني، أنه تم تفعيل خدمة "فوري" الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك مما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار بنك ناصر، إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة البنك، أعلنت أن إجمالي حجم القروض المنصرفة لأنشطة بنك ناصر الاجتماعي بلغ 32.8 مليار جنيه مصري لإجمالي عدد 746 ألف مستفيد بزيادة قدرها 22% عن إجمالي حجم القروض سنة 2018.





وأضافت وزيرة التضامن، في تصريحات أن أرباح البنك بلغت في منتصف هذا العام حوالي مليار جنيه مصري مقارنة بالمتحقق عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى انه من المتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريبًا هذا العام على الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا وتنفيذ مبادرة البنك المركزي فيما يخص تأجيل الأقساط.

