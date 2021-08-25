الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع التونسية»: توقيف 52 سوريًا حاولوا التسلل عبر الحدود مع ليبيا

تونس
تونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، توقيف 52 سوريًا مقسمين على مجموعتين حاولوا اجتياز الشريط الحدودي بين تونس وليبيا.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية في بيان عبر موقعها الالكتروني إن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة تمكنت فجر الاثنين بجهة المرتبة من توقيف، 25 شخصا من جنسية سورية من بينهم امرأة، كما تمكنت في عملية ثانية أمس الثلاثاء من توقيف 27 سوريا آخرين من بينهم 4 نساء و11 طفلا، كانوا يتنقلون داخل المنطقة الحدودية العازلة بنيّة اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب الوطني.

وأوضحت الدفاع التونسية أنه تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الحدودي بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

ليبيا تنفي تسلل إرهابيين لتونس 

وكانت السلطات الليبية نفت تسلل إرهابيين إلى تونس، الاثنين الماضي مؤكدة أن قاعدة الوطية تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، ولا يمكن أن تكون منطلقًا لتنفيذ أي أعمال إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار ليبيا أو دول الجوار.

وذكرت وزارة الداخلية الليبية، في بيان: "ننفي نفيًا قاطعًا مزاعم تسلل إرهابيين من قاعدة الوطية إلى تونس"، موضحة أن القاعدة تخضع لسيطرة وزارة الدفاع الليبية، ولا يمكن أن تكون منطلقا لتنفيذ أي أعمال إرهابية تخريبية من شأنها زعزعة أمن واستقرار ليبيا أو دول الجوار".

وأكدت وزارة الداخلية الليبية في رسالة موجهة إلى الإنتربول فرع تونس، للرد على مزاعم أوردها إنتربول تونس تتحدث عن تسلل إرهابيين من قاعدة الوطية الجوية نحو تونس قبل أيام.

وأشارت الداخلية الليبية إلى أن الأجهزة الأمنية في ليبيا تتابع بشكل دقيق المنطقة، وترصد أي تحركات مشبوهة.

وزارة الدفاع التونسية تونس سوريا الحدود التونسية الليبية قاعدة الوطية ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

«الري»: فيضان نهر النيل أعلى من المتوسط

صناعة المستقبل.. كيف تعمل «حياة كريمة» على تأهيل المدارس ومحو الأمية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر استهداف الاحتلال تجمعا سلميا جنوب غزة

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل