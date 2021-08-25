«الدفاع التونسية»: توقيف 52 سوريًا حاولوا التسلل عبر الحدود مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، توقيف 52 سوريًا مقسمين على مجموعتين حاولوا اجتياز الشريط الحدودي بين تونس وليبيا.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية في بيان عبر موقعها الالكتروني إن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة تمكنت فجر الاثنين بجهة المرتبة من توقيف، 25 شخصا من جنسية سورية من بينهم امرأة، كما تمكنت في عملية ثانية أمس الثلاثاء من توقيف 27 سوريا آخرين من بينهم 4 نساء و11 طفلا، كانوا يتنقلون داخل المنطقة الحدودية العازلة بنيّة اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب الوطني.

وأوضحت الدفاع التونسية أنه تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الحدودي بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

ليبيا تنفي تسلل إرهابيين لتونس

وكانت السلطات الليبية نفت تسلل إرهابيين إلى تونس، الاثنين الماضي مؤكدة أن قاعدة الوطية تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، ولا يمكن أن تكون منطلقًا لتنفيذ أي أعمال إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار ليبيا أو دول الجوار.

وذكرت وزارة الداخلية الليبية، في بيان: "ننفي نفيًا قاطعًا مزاعم تسلل إرهابيين من قاعدة الوطية إلى تونس"، موضحة أن القاعدة تخضع لسيطرة وزارة الدفاع الليبية، ولا يمكن أن تكون منطلقا لتنفيذ أي أعمال إرهابية تخريبية من شأنها زعزعة أمن واستقرار ليبيا أو دول الجوار".

وأكدت وزارة الداخلية الليبية في رسالة موجهة إلى الإنتربول فرع تونس، للرد على مزاعم أوردها إنتربول تونس تتحدث عن تسلل إرهابيين من قاعدة الوطية الجوية نحو تونس قبل أيام.

وأشارت الداخلية الليبية إلى أن الأجهزة الأمنية في ليبيا تتابع بشكل دقيق المنطقة، وترصد أي تحركات مشبوهة.