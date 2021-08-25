الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تأسف لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الأربعاء، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توثيق وتطوير علاقاتها الثنائية مع المغرب والجزائر.

 

وقال وزير الخارجية الإماراتي إن دولة الإمارات لطالما سعت إلى تعزيز وتمتين العلاقات العربية، ومن هذا المنطلق فإنها تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

وأضاف أن الإمارات ترتبط بعلاقات أخوية متينة مع كلا البلدين وتسعى إلى تنميتها بما ينسجم مع توجه الدولة الداعم لكل الجهود المشتركة التي تخدم القضايا العربية.

 

وشدد على حرص دولة الإمارات على توثيق وتطوير علاقاتها الثنائية مع البلدين الشقيقين، مثمنا التعاون الدائم الذي يحكم العلاقات الإماراتية مع كل من المغرب والجزائر.

 

وكانت الجزائر أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وأبقت على عمل القنصليات، وأرجعت قرارها إلى "الأعمال العدائية" للمملكة واعتبرت أن ذلك ثبت تاريخيًا.

 

وسرد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس الثلاثاء وقائع بين البلدين منذ استقلال بلاده، مرورًا بحرب الرمال وأزمة الصحراء الغربية التي تعد سببً رئيسيًا في توتر علاقات الجارين منذ عقود.

 

وواصل حديثه عن أزمات البلدين من بينها اتهام الجزائر لدولة المغرب بالتجسس عليها عبر تطبيق بيجاسوس الإسرائيلي، ودعم حركات "إرهابية" لافتعال الحرائق.

 

في مطلع أغسطس وجه ملك المغرب دعوة إلى الجزائر لتفعيل الحوار من أجل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين والعمل على فتح الحدود بينهما والمغلقة منذ عام 1994.

 

والأربعاء الماضي أعلنت الرئاسة الجزائرية إنها قررت "إعادة النظر" في علاقاتها مع الرباط.

 

ومع إعلان الجزائر أمس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارها المغرب، تدخل الأزمة بين البلدين مرحلة جديدة، تسببت بها أزمتين كبيرتين، عندما دعمت كل دولة جهات انفصالية في كلتا البلدين. 

 

وتوالت ردود الفعل على هذه القرار، حيث علق رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني في الخارج بالبرلمان المغربي، يوسف غربي، بإن النظام الجزائري يحاول تصدير أزماته الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب.

المغرب الجزائر الإمارات قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

«الري»: فيضان نهر النيل أعلى من المتوسط

صناعة المستقبل.. كيف تعمل «حياة كريمة» على تأهيل المدارس ومحو الأمية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر استهداف الاحتلال تجمعا سلميا جنوب غزة

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل