الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل التعاون العلمي بين معهد بحوث البترول ومدينة الأبحاث العلمية (صور)

تعاون بين بحوث البترول
تعاون بين بحوث البترول ومدينة الابحاث

استقبل ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري وفد مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، برئاسة د.منى محمود عبداللطيف القائم بأعمال مدير المدينة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين.

أهمية التكامل والتعاون بين الهيئات البحثية المختلفة بالدولة
 

وأعرب ياسر عن تطلعه لرؤية ثمار هذا التعاون المشترك، والذي يأتي تنفيذا لتوصيات دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية التكامل والتعاون بين الهيئات البحثية المختلفة بالدولة.

التعاون العلمي بين معهد بحوث البترول ومدينة الأبحاث

خلال اللقاء استعرض ياسر إمكانيات المعهد البحثية والعلمية والإنتاجية، التي تساهم في حل مشاكل قطاعي البترول والصناعة والتي تخدم أكثر من ٢٠٠ جهة، كما أوضح موقف المعهد ضمن التصنيفات العالمية والتي شهدت تطورا كبيرا عن العام الماضي، مؤكدًا أنه لإحداث هذا التقدم لابد من خلق بيئة عمل محفزة من خلال مواكبة معامل المعهد لأحدث التكنولوجيات العالمية  حيث تم توفير العديد من الأجهزة الحديثة التي ينفرد بها المعهد، كما تم استعراض العديد من مخرجات المعهد المميزة والتي من شأنها معالجة العديد من تحديات المجتمع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. 

التعاون العلمي بين معهد بحوث البترول ومدينة الأبحاث

من جانبها، عرضت الدكتورة منى عرض توضحي عن المدينة، وأشارت إلى الهدف من مدينة الأبحاث العلمية بمدينة برج العرب هو إقامة عدة مراكز للتميز العلمي والتكنولوجي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية وتطوير التكنولوجيات الجديدة، وتوفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيات لجهات الإنتاج والخدمات في مصر.

التعاون العلمي بين معهد بحوث البترول ومدينة الأبحاث

وتعمل المدينة على إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاكتشاف واﻹبداع واﻻبتكار مع التركيز بشكل خاص على العلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتها في التنمية المجتمعية، كما تعمل المدينة على خلق تآلف من الحاضنات التكنولوجية والشركات الناجحة والمشاريع الواعدة، وأصحاب المشاريع، المبتكرة ودعم وتشجيع التعاون بين البحث العلمي والصناعة في إطار تعزيز إستراتيجية الدولة في اﻻقتصاد المبنى على المعرفة.

التعاون العلمي بين معهد بحوث البترول ومدينة الأبحاث
التعاون العلمي بين معهد بحوث البترول ومدينة الأبحاث
معهد بحوث البترول البترول الدكتور ياسر مصطفى مدبنة الأبحاث العلمية البحث العلمي العلمى

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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