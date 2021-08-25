الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تشارك في مسابقة مايكروسوفت لنشر ثقافة التحول الرقمي

مسابقة مايكروسوفت
مسابقة مايكروسوفت

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة في قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للتعليم الإلكترونى، فى المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت (Championship MOS World)، بالتعاون مع شركة Certiport، إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

شروط المسابقة

وتعد المسابقة من أكبر المسابقات على مستوى العالم فى الحاسب الآلى والتي تقام فى أغسطس من كل عام فى الولايات المتحدة الأمريكية وتستهدف المسابقة الطلاب من سن 13 إلى سن 18 عامًا بالمراحل التعليمية المختلفة، ويشارك بها أكثر من 150 دولة للتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم بحصول الطالب على أعلى درجة فى الاختبار وأقل وقت لاجتياز الاختبار.

التعليم تشارك فى المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت لنشر ثقافة التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية

أوضحت الوزارة أنه تم إجراء المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية والتي اشترك بها مايقرب من 4000 طالب تم تصفيتهم إلى 2000 طالب وتم اختبارهم في النصف الأول من أغسطس الجاري بالمديريات، وتم اختيار أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية من حيث أكبر درجة تم الحصول عليها في أسرع وقت لتبدأ المرحلة النهائية والتي يتم فيها استضافة الطلاب الفائزين في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

تفاصيل المسابقة

أشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء اختبارات للتصفيات النهائية لاختيار أفضل 10 طلاب  في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 25 من أغسطس حتى يوم الجمعة 27 من أغسطس الجارى.

الولايات المتحدة الجمعة أغسطس ممثل وزارة التربية والتعليم العالم الجمهورية ادارة على مستوى الجمهورية مسابقات مسابقة مستوى العالم تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي التربية والتعليم

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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