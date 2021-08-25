من هى ركين سعد التى تصدرت «تريند» تويتر بسبب «مدرسة الروابي للبنات»؟

تصدرت الممثلة الأردنية ركين سعد التى لعبتت بدور "نوف" فى مسلسل "مدرسة الروابى للبنات" الاشهر على المنصات خلال الأيام الماضية والأكثر حديثًا بين رواد السوشيال ميديا، تريند تويتر بسبب دورها الرائع الذى أبهرت به الجمهور فأطلق عليها لقب "غول تمثيل".

وترصد الدستور أبرز المعلومات عنها:

_ولدت ركين سعد ونشأت في عمان.

_والدها الإعلامي الراحل سعد السيلاوي، أما والدتها مصممة مجوهرات تدعى روابي أبو غزالة.

_ والدها الذي أقحمها فى مجال التمثيب وفقًا لتصريحاتها.

_ حصلت على جائزة الملكة رانيا للتفوق عام 2006 عن الدراما، بحسب صحيفة الرأي الأردنية.

_ شاركت في عدد من الأفلام القصيرة والطويلة منها؛"3000 ليلة" للمخرجة الفلسطينية مي المصري، الذي حصد عدد من الجوائز، وفيلم خيال علمي "المختارون" للمخرج علي مصطفى.

_ ظهرت الفنانة الاردنية فى مسلسل واة الغروب المصري

__ شاركت بدور زوجة أحمد عز فى فيلم “العارف” الذي يعرض حاليًا.

_ عن دورها فى الفيلم قالت: كان حواري باللهجة المصرية، ولم أجد صعوبة،وخلال التصوير كان المخرج يتدخل ويصحح لي إذا أخطأت في كلمة.

_ تقول “ركين” عن مسلسل مدرسة الروابى للبنات:من دراما الشبابية التشويقية، يدور حول قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من المهمّشات، ويخططن معاً للانتقام المثالي للرد على المتنمرين".