الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لفتيات حادث «كرة السرعة»

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن شعورها بآلام الأسر التي تعرضت فتياتهم لحادث مؤلم عقب انتهاء مشاركتهن ضمن فريق كرة السرعة لنادي دسوق في بطولة الناشئين بالمدينة الرياضية بحي الأسمرات، متابعة: "قلبي مع أسرهن ونتمنى لهن الشفاء العاجل والتعافي".

ووعدت وزيرة التضامن بتوفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية اللازمة وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالفتيات وأسرهن.

جاء ذلك في كلمة ألقتها القباج خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان".

وأكدت وزيرة التضامن أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بدعم المصابين في الحوادث التى أدت الى إعاقة، وأن نتولى الأسرة بالكامل وتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

وأُصيب 11 لاعبًا ولاعبة من فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفرالشيخ، في حادث تصادم لأتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاى بطريق مصر - الإسكندرية الزراعي اتجاه طنطا، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات.

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