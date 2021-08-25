وكيل «تعليم مطروح» يتابع التقييم المركزي لمشروع رفع اللياقة البدنية

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، التقييم المركزي لفريق تعليم مطروح المشارك في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس والتي أجريت فعالياته بمدرسة العمدة أحمد طرام الاعدادية بنات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، وجمال قنديل وكيل إدارة مطروح التعليمية، ومحمد رمضان موجه عام التربية الرياضية ولجنة التقييم الوزارية التابعة للإدارة العامة للتربية الرياضية .

وأشاد وكيل تعليم مطروح بمجهودات موجهي ومعلمي التربية الرياضية في تفعيل المشروع القومي واكتشاف المواهب الرياضية، التي تزخر بها مدارس مطروح، مؤكدا أنه يهدف الى تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية وتنمية الروح الرياضية في نفوس الطلاب، بالإضافة إلى اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيًا ودعمهم وتشجيعهم لتمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية إقليمياً وعالمياً.