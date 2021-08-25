مصر تطهر «شرايينها».. إزالة 160 ألف تعد على المجاري المائية

شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.



تستهدف الحملات التي تتم بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، الحد من المخالفات لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.



ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 71 حالة تعدي فى نطاق محافظات "القليوبية - المنوفية - دمياط - البحيرة"، ليصبح اجمالى التعديات التى تم إزالتها 160760منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.



التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل



من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.



وأوضح رئيس القطاع لـ "الدستور"، أن جميع أجهزة وزارة الموارد المائية والري تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجرى نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، مشيرًا إلى إنه يتم تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة على جانبي المجري في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005.

