الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

7 أمراض تصيب محصول الفاصوليا فى الحقول

فاصوليا
فاصوليا

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية ومعهد أمراض النباتات، عن 7 من الأمراض التى تصيب زراعات الفاصوليا، وهي: 

 

1- التغيرات المناخية مثل تأثير الصقيع
 

وتحدث ظاهرة الصقيع نتيجة لانخفاض فى درجات الحررة وهذا يؤدي إلى تجميد المياه داخل الخلايا الورقة ويتم انفجارها فيحدث ذبول تام للنبات.

أما إذا كان الانخفاض فى درجة الحرارة بسيطًا يحدث للنبات ذبول يشبه الذبول المؤقت الناتج عن العطش وتصبح الأوراق مثل المسلوقة ويتم تساقط الأزهار.

 

2- ارتفاع درجات الحرارة ولفحة الشمس

 

- تحترق الأوراق الناتجة عن احتراق الخلايا السطحية المواجهة للشمس، وتظهر بقع بنية على الجانب المعرض للشمس.

 

3- تغيرات مناخية منها الرياح

تحدث أضرار ميكانيكة على قمة النبات خاصة إذا كانت الرياح محملة بالرمال ويحدث التواء الفروع، ورقاد وتكسير النبات.

 

4- القرون فاتحة اللون

هذه الحالة تحدث لعدة عوامل أهمها:

- ارتفاع نسبة المياه عن الحد المطلوب فيحدث عطش فسيولوجي يعطى قرون فاتحة اللون.

- إذا حدث نقص التمسيد وضعف النبات.

- اذا كانت الملوحة الزائدة فى التربة.

- زيادة مستوى الماء الأرضي.

- الإصابات المرضية والحشرية خاصة الذبابة البيضاء.

 

5- تساقط الأزهار

- إذا زاد معدل الري أوضعف التسميد يؤدى تساقط الأزهار.

- اذا كانت هناك ملوحه زائده تؤدى لتساقط الأزهار.

–زيادة أو نقص عنصر الكالسيوم يؤدى الى تساقط الأزهار.

 

6- انفراج أو تشقق القصرة للبذور الجافة

يمكن أن يحدث تشقق للقصرة فى البذور الجافة مختلف عن طبيعة الصنف ويكون سبب حدوث ذلك هو تذبذب في مياه الري أو بتأثير الحرارة المرتفعة أو الملوحة الزائدة في التربة.

 

7- لون البذرة البيضاء غير طبيعي

المفترض أن يكون لون البذرة بيضاء لامع ولكن أحياناً يصبح هذا اللون كريمي أو أصفر ويرجع ذلك لخطاْ فى جمع المحصول لأحد الحالات الاتية

- جمع المحصول قبل تمام النضج والجفاف.

- أن يتم جمع المحصول ويتم وضعه في أكوام كبيرة، فتزيد الرطوبه عن الحد المطلوب


 

الزراعة تكشف أمن امراض تصيب محصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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