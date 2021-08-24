تم اكتشاف متغير دلتا شديد العدوى، لأول مرة في الهند في مارس الماضي، وهو يمثل الآن أكثر من 93 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، وبدأ في الانتشار بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وسجل مرضاه أعراض مختلفة عن فيروس كورونا الأصلي.

ويعد متغير دلتا أكثر عدوى من فيروس كورونا الأصلي، حيث تسبب الطفرات في هذا البروتين في ارتفاع الفيروس وإصابته للخلايا البشرية بشكل أكبر وفقا لموقع UCSF.



أعراض متحور دلتا



تظهر أعراض متحور دلتا في البداية، مثل الزكام مع سيلان الأنف والتهاب الحلق وأعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي الأخرى، ثم يتطور الأمر إلي الحمى وفقدان الرائحة والسعال المستمر وضيق التنفس.

ووجدت الأبحاث الحديثة أن متغير دلتا ينمو بسرعة أكبر وإلى مستويات أعلى بكثير في الجهاز التنفسي.



هل يصيب متحور دلتا الحاصلين على اللقاح

يؤثر متغير دلتا بشكل أكبر على الأشخاص غير الحاصلين علي اللقاح، كما أن حالات إصابة الملقحين بفيروس دلتا نادرة ولكنها تحدث.

عندما يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفيروس فإن معظمهم إما لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة جدًا، ونادرًا ما يؤدي ذلك إلى دخول المستشفى أو الوفاة.

وبالتالي غالبية الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح والذين أصيبوا بالفيروس بالإمكان معالجتهم بعيدا عن المستشفي ولا يموتون من العدوى، وبالتالي فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم إما بدون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة جدا.

لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100٪ للفيروس

لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100٪ للفيروس نظرًا لأن لقاحات فيروس كورونا يبلغ متوسط فعاليتها حوالي 90 ٪ ، ويتوقع خبراء الصحة أن يصاب حوالي 10 ٪ من الذين تم تطعيمهم،وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

الوقاية من متغير دلتا

يوصي خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم بإرتداء الأقنعة حتي لو تم تلقيحهم الكامل ضد الفيروس، كما ينصحون الأشخاص الذين تم تلقيحهم بتجنب التجمعات الكبيرة والالتفاف في الداخل حيث تكون حالة التطعيم لأشخاص آخرين غير معروفة.

يعد متغير دلتا حاليًا أبرز سلالة من كوفيد 19، ويحث خبراء الصحة على أنه إذا أراد الناس العودة إلى طبيعتهم ، يحتاج جزء كبير من السكان إلى التطعيم، طالما أن شريحة من الناس في جميع أنحاء العالم غير محصنة ، ستستمر سلالات جديدة من الفيروس في التطور وتسبب المشاكل.